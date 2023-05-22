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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية العماني: نستهدف توسيع العلاقات التجارية المشتركة مع مصر

صدى البلد

قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسى ، إن الدولة العمانية تستهدف توسيع العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة مستهدفين توسع المجالات المختلفة بين الدولتين .
وأضاف خلال مجلس الأعمال المصري العماني اليوم، أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قوية في بناء شراكة متينه لتنمية العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين.

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وأوضح أن الدعوة الكريمة لزيادة مصر استشرفنا من خلالها رغبة جادة في بناء شراكة قوية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين الشقيقين وسعيا واضحاً في تحسين جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة التنافسية والنسبية بين جمهورية مصر وسلطنة عمان تحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.


وأكد أن سلطنة عمان تعتز بما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تقدم اقتصادي وازدهار في شتي القطاعات حيث حققت مكانه مرموقة بين الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث رفع البنك الدولي توقعاته نحو النمو الاقتصادي لمصر بنسبة تجاوزت 4%.


وأكد أن هذا الطموح المصري يتواكب تماما مع الطموح العماني الذي تجسده سلطنه عمان نحو تحقيق الازدهار والرفاهية، حيث قامت سلطنه عمان بعدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال .

وأكد أن الشراكة العمانية المصرية يمكن أن تؤسس علي قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين علي المستوي الاستثماري والتجاري والثقافي وشتي المجالات المختلفة والتوسع في العمل المشترك .

التبادل التجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك الدولي العلاقات التجارية القطاعات الاقتصادية

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