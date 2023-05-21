20 شركة مصرية تشارك في معرض "ليبيا بيلد" على أرض طرابلس غدا..صور

بدأت الشركات المصرية استعداداتها لمعرض ليبيا بيلد المقام غدا الاثنين ٢٢ حتى ٢٥ مايو الجاري على أرض طرابلس بليبيا وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع شركة أكسبو كونسالتنت منظمة الحدث.

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد

يشارك بالمعرض 20 شركة مصرية باجمالى مساحة 430 متر مربع في كلا من القطاعات الآتية (مواسير بلاستيك – دهانات – مواد عزل – كيماويات متنوعة) بالاضافة الى قطاعات مواد البناء والتشييد.

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد

وأكد محمد مجيد المدير التنقيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصه لشركات القطاع لعرض منتجاتهم والمشاركة والتواجد في معرض ليبيا بيلد المقام في طرابلس كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية صادرات القطاع بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين لاختراق هذه الأسواق.

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد

مشاركة 10 دول في معرض ليبيا بيلد

ويعد معرض ليبيا بيلد من اكبر المعارض بدولة ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت) .