عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 شركة مصرية تشارك في معرض "ليبيا بيلد" على أرض طرابلس غدا..صور

مشاركة مصرية في معرض
مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد

بدأت الشركات المصرية استعداداتها لمعرض ليبيا بيلد المقام غدا الاثنين ٢٢ حتى ٢٥  مايو الجاري على أرض طرابلس بليبيا وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع شركة أكسبو كونسالتنت منظمة الحدث.

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد 

 

يشارك بالمعرض 20 شركة مصرية باجمالى مساحة 430 متر مربع في كلا من القطاعات الآتية (مواسير بلاستيك – دهانات – مواد عزل – كيماويات متنوعة) بالاضافة الى قطاعات مواد البناء والتشييد. 

 

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد 

وأكد محمد مجيد المدير التنقيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصه لشركات القطاع لعرض منتجاتهم والمشاركة والتواجد في معرض ليبيا بيلد المقام في طرابلس كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية صادرات القطاع بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين لاختراق هذه الأسواق. 

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد 

 

مشاركة 10 دول في معرض ليبيا بيلد 

ويعد معرض ليبيا بيلد من اكبر المعارض بدولة ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت) .

 

مشاركة مصرية في معرض ليبيا بيلد 
ليبيا معرض ليبيا بيلد الصناعات الكيماوية شركات مصرية مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ