بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة

أ ش أ

ترأس نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو وفدًا رئاسيًا أمريكيًا لحضور حفل تنصيب رئيس بوليفيا الجديد رودريجو باز، حيث أكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة في الشراكة الممتدة منذ 176 عامًا بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته اليوم /الأحد/ - إن الجانبين أعلنا عن عدد من المبادرات الاقتصادية والأمنية والثقافية المشتركة، في خطوة تهدف إلى توطيد التعاون بين الولايات المتحدة وبوليفيا.

وأعلن كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بن بلاك ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون يوفانوفيتش، أن المؤسستين ستبدآن العمل في بوليفيا لبحث فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية ووزارة الخارجية الأمريكية، لدعم نمو يقوده القطاع الخاص ويوفر وظائف في البلدين. 

كما اتفق الجانبان على إعادة إطلاق مجلس التجارة والاستثمار الثنائي وإنشاء فريق مشترك لتحديد فرص الاستثمار المتبادل.

وفي إطار تعزيز الروابط بين الشعبين، أعلن باز عزمه إلغاء متطلبات التأشيرة أمام السياح ورجال الأعمال الأمريكيين، والعمل على إبرام اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع واشنطن لتسهيل حركة الطيران. كما كشف عن منح ترخيص لشركة "ستارلينك" لتوفير خدمات إنترنت سريعة ومنخفضة التكلفة في أنحاء بوليفيا، إلى جانب دعوته لعودة متطوعي "فيلق السلام" الأمريكي.

من جانبه، قال لاندو إن الولايات المتحدة ستعيد فتح "المركز الثقافي الأمريكي" في لاباز مطلع عام 2026 بعد عشر سنوات من إغلاقه، بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتعليم اللغة الإنجليزية.
وفي الجانب الأمني، أعلن نائب الوزير عن تقديم تبرع بقيمة 700 ألف دولار من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ومجموعات الفحص عبر برنامج الطوارئ الرئاسي الأمريكي للإغاثة من الإيدز، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل مع الكونغرس لتقديم دعم إضافي لتحسين الأمن في بوليفيا. 
وبحسب البيان، بحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية المدنية.

