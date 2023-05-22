اليوم .. عقوبات أوروبية جديدة تستهدف إيران

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد إيران خلال اجتماعهم اليوم، الإثنين.

وأضافت بيربوك أنه سيتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري إلى قوائم العقوبات.

وردا على سؤال صحفي حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إيران، أكدت وزيرة الخارجية الإيرانية أنه: "لن نقبل هذا".

ومن جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الكتلة ستشرع فورا في بحث العقوبات المحددة من مجموعة السبع.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

وتدين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي "حملة القمع" الحكومية للاحتجاجات الشعبية في إيران، والتي اندلعت بعد وفاة الشابة ذات الأصول الكردية مهسا أميني بعد 3 أيام من احتجازها على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، تتهم طهران الدول الغربية بإذكاء الاضطرابات في أنحاء البلاد بهدف إسقاط النظام.