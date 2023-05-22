في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

تسبب قطبا الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في وضع لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة في ورطة حقيقية فى قادم الأيام.

مشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا فضلا عن تواجد نادي الزمالك ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقرر اقامتها فى السعودية أربك حسابات لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

صدى البلد يستعرض كيف وضع النادي الأهلي والزمالك لجنة المسابقات في ورطة حقيقية.

ورطة لجنة المسابقات بسبب الأهلي

تواجه لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ورطة بعد تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي بعد اقصائه ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة على ان يقام لقاء الاياب فى المغرب يوم 11 من الشهر ذاته.

وتتمثل الأزمة أنه بعد صعود النادى الأهلي لنهائى دورى أبطال أفريقيا بنهاية شهر مايو سيكون للمارد الأحمر 10 مباريات بالدورى ومباراة بكأس مصر بدور الـ 32 أمام منتخب السويس والأجندة الدولية لشهر يونيو تبدأ خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو القادم يتخللها خوض منتخب مصر مباراة غينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا.



إضافة الي توقف الدورى المصري من 15 يوليو القادم إلى 5 أغسطس المقبل خلال فترة البطولة العربية للأندية والمقامة بالسعودية والتي يشارك خلالها نادي الزمالك.



وما زاد من حدة الأزمة أمام لجنة المسابقات ان نهاية الدوري الممتاز لن تكون سوي بعد منتصف شهر أغسطس القادم بعد خوض النادي الأهلي مؤجلاته.

كما تواجه لجنة المسابقات أزمة أخري نظرا لاحتمالية فوز النادى الأهلي بدورى أبطال أفريقيا والمشاركة بكأس السوبر الأفريقي المقرر اقامته خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس المقبل.

المسابقات تعلن موعد نهاية الدوري

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن بطولة الدوري المصري ستنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية التي شارك بها النادي الأهلي هي التي تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".

وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا إعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".

وتابع: "بدء الموسم الجديد بانطلاقة السوبر المحلي، سيكون بالاتفاق مع الشركة الراعية ومجلس أبوظبي، وبعد الاجتماع مع فيتوريا سيتم تحديد العديد من الأمور الخاصة بمواعيد مباريات كأس مصر والسوبر في ظل ارتباطات منتخب مصر القادمة".

أزمة القيد تضرب الزمالك فى البطولة العربية

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أزمة حقيقية بعد المشاركة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقرر اقامتها فى السعودية.

‏مكمن الأزمة التي تواجه نادي الزمالك تتمثل في تأخر فتح القيد للاعبين والصفقات الجديدة فى الميركاتو الصيفي إلي شهر اغسطس 2023.

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لن يستطيع التعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفارس الأبيض للمشتركة ضمن منافسات البطولة العربية المقرر اقاماتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتي 5 أغسطس القادم وذلك بعد اعلان لجنة المسابقات عن مواعيد جديدة فى الدوري الممتاز وكأس مصر.



ويعاني نادي الزمالك العديد من الأزمات فى مختلف المراكز التي تحتاج الي استقدام صفقات سوبر لاسيما بعد اصابة المدافع محمود حمدى الونش بقطع فى الرباط الصليبي فضلا عن عدم تقديم عمرو السيسي وأشرف روقا ودونها فى خط الوسط المردود القوي الي جانب عدم ظهور سامسون اكينولا مهاجم الفريق ورقة اعتماده منذ التعاقد معه.

نادي الزمالك خلال الفترة القادمة من الممكن ان يفقد خدمات أحمد سيد زيزو أبرز لاعبيه حال الموافقة من جانب ادارة القلعة البيضاء على رحيل اللاعب الي الدوري القطري فى قادم الأيام.