احصل على فرصة للدراسة في أحد جامعات هونج كونج.. تفاصيل

قالت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القنصلية المصرية في هونج كونج أعلنت أن كلية الأعمال بجامعة Baptist عن منح دراسية لدرجة الماجستير، وذلك لمدة عام وهي تشمل الإعفاء من مصاريف الدراسة وتوفير بدل إعاشة يصل إلى حوالى 12820 دولار أمريكى .

وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد محدد للمستفيدين من تلك المنح وذلك فى عدد من المجالات المختلفة كالآتى:

Master of Accountancy

Master of Human Resources Management

MSc in Applied Accounting & Finance

MSc in Applied Economics

MSc in Business Management

MSc in Corporate Governance and Compliance

MSc in Data Analytics and Business Economics

MSc in Entrepreneurship and Global Marketing

MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics)

MSc in Marketing for the Creative Economy

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://bus.hkbu.edu.hk/eng/bus/programme/taught-postgraduate-programmes/scholarshipsummary/index.jsp

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.