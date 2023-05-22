احصل على فرصة للدراسة في أحد جامعات هونج كونج.. تفاصيل

قالت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القنصلية المصرية في هونج كونج أعلنت أن كلية الأعمال بجامعة Baptist عن منح دراسية لدرجة الماجستير، وذلك لمدة عام وهي تشمل الإعفاء من مصاريف الدراسة وتوفير بدل إعاشة يصل إلى حوالى 12820 دولار أمريكى .
وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد محدد للمستفيدين من تلك المنح وذلك فى عدد من المجالات المختلفة كالآتى:
Master of Accountancy
Master of Human Resources Management
MSc in Applied Accounting & Finance
MSc in Applied Economics
MSc in Business Management
MSc in Corporate Governance and Compliance
MSc in Data Analytics and Business Economics
MSc in Entrepreneurship and Global Marketing
MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics)
MSc in Marketing for the Creative Economy
بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:
https://bus.hkbu.edu.hk/eng/bus/programme/taught-postgraduate-programmes/scholarshipsummary/index.jsp
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.