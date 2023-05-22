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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة في أحد جامعات هونج كونج.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

قالت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القنصلية المصرية في هونج كونج أعلنت أن كلية الأعمال بجامعة Baptist عن منح دراسية لدرجة الماجستير، وذلك لمدة عام وهي تشمل الإعفاء من مصاريف الدراسة وتوفير بدل إعاشة يصل إلى حوالى 12820 دولار أمريكى . 

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البحث العلمي تعلن الفائزين في التحدي الخامس لحل مشكلة ورد النيل

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هيئة علوم الابتكار توضح تفاصيل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني

وأشارت إلى أنه لا يوجد عدد محدد للمستفيدين من تلك المنح وذلك فى عدد من المجالات المختلفة كالآتى:

Master of Accountancy

Master of Human Resources Management

MSc in Applied Accounting & Finance

MSc in Applied Economics

MSc in Business Management

MSc in Corporate Governance and Compliance

MSc in Data Analytics and Business Economics

MSc in Entrepreneurship and Global Marketing

MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics)

MSc in Marketing for the Creative Economy

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

 

https://bus.hkbu.edu.hk/eng/bus/programme/taught-postgraduate-programmes/scholarshipsummary/index.jsp

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

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