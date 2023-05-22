شعبان ورمضان في ذي القعدة ... قصة عمل خيري جمع الفنان والطبيب

سيل من البوستات التي تكتب يوميا عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، من الفنانين والمشاهير ، والشخصيات العامة ، والجمهور الطبيعي التي تحولت إلى روتين يومي ، يعبر كل شخص من خلالها عن حالته المزاجية ، أو نشر نوع الفكاهة لتغيير الحالة المزاجية .

بوستات وسائل التواصل الإجتماعي تنتهي ، بنهاية اليوم أو بكتابة بوست غيره ، ويمر مرور الكرام ، ولكن هذا المرة تحول بوست للفنان محمد رمضان ، نشر من خلاله صورة له بجوار حزمة من الدولارات الي تبرعات لمرضي القلب بعدما انتقد الدكتور جمال شعبان هذا التصرف من خلال مشاركة صورة الفنان والتعليق عليه.

وكان تعليق الدكتور جمال شعبان نصه « يا ريت بالدولارات دي اللي واضح انك مش محتاج لها تشتري منظمات كهربية للغلابة الكثير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام »

شعبان ورمضان يتفقان على الخير في جلسة جمعتهما أول ذي القعدة

تعليق الدكتور جمال شعبان ، لم يكون حاداً أو تعليق يتسم بالسخرية ، ولكن كان به نوع العقلانية في النقد ، حيث حث الفنان علي التبرع بأجهزة ومستلزمات لمرضي القلب والمعاهد التي تعالج المرضي بدلاً من نشر صورة الدولارات علي وسائل التواصل الإجتماعي .

لم يمر كثيراً حتي رد الفنان محمد رمضان علي عميد معهد القلب السابق ، ليخبره ان يتبرع بالكثير للحالات المرضية ولا يمانع في التبرع بالمزيد ، وطلب منه قائمة بأسماء المستشفيات التي تحتاج الي تبرعات أو أجهزة ، مه ترك رقم هاتفه في رسالة خاصة للتواصل والتنسيق لهذا الأمر .

وبعد مضي ساعات قليلة أعلن الدكتور جمال شعبان أنه التقي الفنان محمد رمضان ، وتم التنسيق لعلاج عدد من الحالات وكيفية المساهمة في تلك الأعمال الخيرية التي من شانها أن تخفف العبء عن المواطنين .

بشائر الخير وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة

وكتب شعبان صباح اليوم 2 ذي القعدة بوست نصه « بشائر الخير وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء قلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية بداية بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلي ٣٠٠ ألف جنيه مصري بداية وأول الغيث قطرة »