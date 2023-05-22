ضبط 2.5 طن ملح مجهول المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن و مفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتم تحرير المحضر رقم (٤٢٠٧ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكيه لإستخدامه خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة اقراص ملح صناعي يستخدم في معالجة المياه بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو اقراص ملح صناعي علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٤٢٠٨ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكاره ملح طعام زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو ملح طعام مجهوله المصدر على ذمة المحضر.

وتم تحرير المحضر رقم ( ٤٢٠٩ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وتحرير المحضر رقم ( ٤٣١٠ ) لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

كما قامت الحملة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد ٢٠٢٣ وذلك لتسهيل عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقه بالضوابط المنظمه لإستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بالتوريد.