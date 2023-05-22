تفاصيل تعرض صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للاختراق

تعرضت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ، إلى الإختراق من قبل أشخاص غير معروفين وتم تغيير اسم الصفحة إلى مسمي لإحدي ماركات الملابس الجاهزة دون أي تغيير في محتوي الصفحة او إضافة اي بيانات.

فيما أكد مصدر بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم فوجئ العاملين بالمديرية والمسئولين عن الصفحة بتغيير إسمها الي إسم ماركة ملابس شهيرة دون اي تغيير في المحتوي.

وأضاف المصدر ان الصفحة تعرضت للإختراق والأجهزة الفنية والمسئولين المختصين بالمديرية يعملون بجهد كبير من أجل إعادة السيطرة عليها وإعادة تسميتها والتأكد من عدم نشر اي صور او محتوي غير مفيد.