نسيوا فوطة وشاش في بطنه.. مأساة شاب داخل العناية المركزة بالمحلة.. صور

استقبلت غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بالغربية حالة الشاب "حسن رجب " في منتصف العقد الرابع من عمره في حالة صحية متدهورة عقب تحويله من مستشفي طنطا الجامعي وخروجه برفقه أسرته للعلاج بذات المستشفي العام .



وأفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب الضحية أنه منذ حوالي 9 أشهر دخل غرفة العمليات بمستشفي المحلة العام جراء إصابته بطلق ناري في البطن ما تتطلب دخوله إلي غرفة العمليات لإنقاذ حياته وخرج منها إلي غرفة العناية المركزة وتم إخراجه بعدها بعدة أيام بدعوي انتهائه من إجراء عملية تحويل مسار.



وكشفت زوجة الشاب أنها فوجئت بخروج كميات من المياه والبراز من جسد زوجها متابعة :زوجي حياته في خطر لما تعب ذهبنا إلي مستشفي طنطا واكتشفنا بعد فحوصات طبية وأشعة أن جرح العملية ملوث وعثر بداخل بطنه علي "فوطه ملطخة بالدماء وشاش طبي.



وأفادت أن زوجها "حسن " تعرض لتجارب طبية وعمليات جراحية منها تحويل مسار وتكميم معدة دون الحصول علي أي موافقات من أفراد الأسرة مشيرة وأنا محتاجة أطباء متخصصين في علاجه وإنقاذ حياته ومش قادرة اتحمل مصاريف علاجه .



الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اعطي توجيهاته العاجلة إلي الدكتور توفيق الإبس مدير مستشفي المحلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه وتوفير الرعاية الصحية الكاملة خلال الفترة الجارية حفاظا على حياته.

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