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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصحة العالمية لزيارة منشآتها ببورسعيد

صدى البلد

استقبلت هيئة الرعاية الصحية ، وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، وذلك لزيارة عدد من منشآتها الصحية بمحافظة بورسعيد، باعتبار بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار بيان الهيئة، إلى منشآت طب الأسرة التي زارها وفد منظمة الصحة العالمية بمحافظة بورسعيد، والتي شملت وحدات “أم خلف، الجرابعة، ال5000 وحدة، 44، الصيدلانية سمر عبدالرحمن” ،  إضافة إلى مركزي طب أسرة “بحر البقر القديمة، العرب”.

ونوهت الهيئة في بيانها، تأتي الزيارة في إطار دعم تطبيق خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والإطلاع على كافة عمليات الميكنة ونظم الرقمنة والتسجيل الالكتروني للمواطنين، فضلًا عن الاستفادة من التوصيات المقدمة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وذلك من قِبل شركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت البيان، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تثمن دور منظمة الصحة العالمية كأبرز الداعمين لملف التغطية الصحية الشاملة، حيث أثبتت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن كاهل المواطنين.

وشمل وفد الزيارة من منظمة الصحة العالمية مكتب القاهرة، كلًا من الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية، إضافة إلى الدكتورة فرح محمد، باحث اقتصادي ومنسق مشاريع وزارة المالية، وكان في استقبال الوفد مدراء منشآت طب الأسرة السبعة، فيما كان في مرافقة الوفد الدكتور يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور إيمان عبدالهادي مدير إدارة الإعلام بالفرع، والدكتور أحمد الشريف، عضو إدارة الرعاية الأولية بالفرع.

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