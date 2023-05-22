عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة السينمائيين تدعم مهرجان الغردقة للشباب.. تفاصيل

مسعد فودة
مسعد فودة

التقي المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب المقرر إنطلاق دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل .


استعرض فودة والباسوسي خلال اللقاء تفاصيل المهرجان في دورته الأولي والخطوات التي قطعها المهرجان و تم الإعلان  عنها مؤخرا  .


أكد "فودة "دعم نقابة السينمائيين للمهرجان باعتباره نافذة سينمائية مهمة للشباب سواء في التنافس فيما بينهم علي الجوائز المخصصة للأفلام في مسابقاته أو التعرف علي المدارس السينمائية الجديدة في العالم من خلال الأفلام التي يعرضها المهرجان في برامجه وأقسامه المختلفة .


وقال : إن النقابة باعتبارها أقدم وأعرق النقابات المصرية منذ الإعلان عن تأسيسها في أربعينات القرن الماضي قبل التأسيس الرسمي عام 1955 وهي داعم أساسي لكل الأحداث الفنية خاصة السينمائية منها ومن الطبيعي أن تقف بكل قواها أمام هذا الحدث السينمائي خاصة وأنه موجه للشباب سواء كصناع أفلام أو كجمهور متذوق لفن السينما .


ومن جانبه توجه رئيس مهرجان الغردقة بالشكر الي نقيب السينمائيين وقال : أن تواجد النقابة معنا سيمنحنا القوة والفرصة لتوسيع دائرة المهرجان ليستوعب كافة الطاقات الفنية الشابة .
وقال : أن تواجد النقابة ككيان حاضن لكافة الأطياف السينمائية في مصر سيزيد من حماسنا لتقديم مهرجان يليق بتاريخنا السينمائي المصري العريق والحافل بالأسماء والأفلام العظيمة التي نعتز ونفتخر بها علي مر الزمان .

نقابة السينمائيين السيناريست محمد الباسوسي المخرج مسعد فودة مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة نقيب السينمائيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

فيفا يعلن تضامنه مع فينيسيوس بعد أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد

فيلم وثائقي عن رئيس الوزراء الهندي يتسبب في أزمة لـ"بي بي سي".. تفاصيل

رئيس النقل العام للنواب: 24% حافز للسائق والمحصل يوميا من التذاكر

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ