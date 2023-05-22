فوائد المرمرية للتخلص من الوزن والأمراض

هناك العديد من الأعشاب المفيدة التي لها فوائدها ونتجاهلها دائما وتوجد عشبة معجزة للصحة، وهي عشبة المرمرية.



تعتبر عشبة المرمرية من فصيلة عشبة الريحان فهي من الأعشاب العطرية التي تحتوي على زيوت طيارة كثيرة كما أنها تحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب وتحتوي أيضا على حامض الفوليك وبها مضادات أكسدة وتحتوي على الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس.



كانت تستخدم عشبة المرمرية في القدم في التخلص من المغص مقوية للذاكرة

تستخدم لعلاج حالات الزهايمر و مشاكل فقدان الذاكرة

١- مهدئة للأعصاب .

٢- تعتبر عشبة المرمرية منشطة جيدة للمبايض عند النساء .

٣- تعمل عشبة المرمرية على إرتفاع هرمون الحليب عند النساء ولكن يحذر من شربها في أول ثلاث شهور من الحمل .

٤- تنظم الدورة الشهرية .

٥- تخفف من آلام الحيض .

٦- مشروب منقوعة المرمرية منظف جيد للرحم .

٧- تعتبر المرمرية من وصفات التنحيف فهي تساعد على الهضم وخاصة المواد الدهنية التي لا تهضم بسهولة .

٨- كما أنها تحتوي على قليل من السعرات الحراريه لذلك فهي تعمل على تخفيف الوزن بدرجة كبيرة .

٩- إلى من يعانون من إنخفاض ضغط الدم فعليهم من تناول منقوع المرمرية يومياً بإستمرار لمدة أسبوع على الأقل ويحذر على الشخص الطبيعي الإكثار من تناول المرمرية .

١٠- شرب منقوع المرمرية يخلصك من الصداع والأرق والدوار .

١١- تعتبر مدره جيدة للبول .

١٢- إستخدام زيت المرمريه كدهان يحافظ على صحه الجلد .

١٣- شرب منقوعها يقي من الإصابة بمرض السكري .

١٤- مفيدة جداً لمن يعانون من مرض السكري .

١٥- دهان زيت المرمريه يقي من تقلصات العضلات فهو يعمل على إنبساطها .

١٦- شرب منقوع المرمرية يقلل من تساقط الشعر .

١٧- تساعد على طرد الغازات .

١٨- قابضة للأوعية الدموية .

١٩- الغسول بمنقوع المرمرية منظف للبشرة من البثور والشوائب ويساعد على تجديد الخلايا .

٢٠- الغرغرة بمنقوعها لعلاج آلام الحلق و علاج نزيف اللثة .

٢١- منقوع المرمرية لعلاج إلتهاب فروة الرأس وعلاج الشيب عن طريق عمل ماسك لفروة الرأس والشعر بمنقوع المرمرية .

كما أن لها الكثير من الفوائد الجمة التى لا حصر لها.



ولكن يحظر على الحامل شربها أول ثلاث أشهر من الحمل، ويحظر على التى ترضع شربها ينصح بها لمن تقوم بفطم رضيعها.