أنغام تلفت الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أنغام متابعيها و جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها علي موقع انستجرام .

و ظهرت بفستان سواريه باللون الذهبي و من الناحية الجمالية وضعت ميكب صاخب يبرز جمال ملامحها و يليق علي إطلالتها ، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها.



ظهرت الفنانة أنغام، في مقطع فيديو متداول من حفلها الأخير في دولة الكويت، أول أمس الجمعة 20 يونيو، بموقف مفاجئ من أحد الحضور.

وخلال مقطع الفيديو، ظهر أحد الحضور للحفل يحاول إعطاء أنغام، وردة إلا أن البودي جارد أخذ منه الوردة ليعطوها للفنانة.

ورفضت أنغام، تصرف البودي جارد ولم تأخذ منه الوردة، وطلبت أن تأخذها من المعجب مباشرة، وبالفعل عاد لها المعجب وأخذت الفنانة منه الوردة وقبلتها.

مقطع الفيديو، انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وأشاد الجمهور بموقع أنغام.