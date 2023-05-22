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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير العراق بالقاهرة لبحث تعزيز أوجه التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الدكتور أحمد نايف رشيد صالح الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستويين السياحي والأثري.

حضر اللقاء، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مثمناً على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والعراق والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد نايف على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما نقل تحيات السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق للسيد الوزير.

وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من العراق إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مزيد من هذه الحركة السياحية مما يتيح للسائحين العراقيين الاستمتاع بما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.  

كما تم بحث سبل تطوير الإطار التعاقدي بين البلدين في ضوء مشروعات مذكرات التفاهم في مجال السياحة والآثار.

جدير بالذكر أنه تم خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2022 تسليم الجانب العراقي عدداً من العملات الأثرية التي تم ضبطها في المنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج.
 

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