النشرة الدينية|حكم زيادة عدد المشاركين في الأضحية بسبب الأسعار.. و3طاعات تعدل ثواب الحج

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
التوبة من الغيبة .. كيفيتها وهل يشترط إعلام من اغتبته؟ الفقهاء يجيبون
بعنوان "أذّن بالناس".. «الحج والعمرة» تطلق شعارها لموسم حج 1444
هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟ .. أمين الإفتاء يجيب
3 طاعات تعادل ثواب الحج لمن عجز عن زيارة بيت الله الحرام .. احرص عليها
لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟
أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟ علي جمعة يجيب
هل يجوز زيادة عدد المشاركين في الأضحية بسبب الأسعار.. الأزهر يحسم الجدل