هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

هل تقبل أضحية تارك الصلاة.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال"ممدوح"، إن القبول من عدمه أمره لله ولكن إذا أدى الإنسان الأضحية صحت فلا أحد له الأمر عليه فى أن يصلى أو يضحى إلا المولى عز وجل، كمن صلى ولكنه لم يكن يخشع فى صلاته، صلاته صحيحة ولكن قبول الصلاة من عدمها امرها لله تعالى .

وأشار إلى أن هناك فرقا بين الصحة وبين القبول والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله) فكم من الأمور الطيبة تفعلها ولا تجازي عليها بسبب تقصيرك فى عبادة الصلاة.



هل يجوز زيادة عدد المشاركين في الأضحية بسبب الأسعار

ورد سؤال يقول صاحبه: في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الخراف والعجول، هل يجوز زيادة عدد المشاركين في العجل من سبعة أشخاص إلى ثمانية أو تسعة؟ .

أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، قائلا: الأضحية سنة مؤكدة من استطاع القيام بها فليفعل وله الأجر والثواب، ومن لم يفعل فليس عليه شيء ويؤجر على نيته، لافتا إلى أن فريضة الحج كذلك واجبة على المستطيع فقط ، للقول الله تعالى: " ليس عليكم في الدين من حرج".

وأضاف الأطرش في تصريح ل "صدى البلد"، لا يوجد رأي فقهي يبيح زيادة عدد المشاركين في الأضحية عن سبعة أشخاص، البقرة سبعة أشخاص والجمل كذلك والخراف والماعز تجزئ عن شخص واحد فقط، هكذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم ، مؤكدا أنه لم يرد بكتب الفقه او حتى قال العلماء بجواز زيادة عدد المشاركين في الأضحية عن سبعة.