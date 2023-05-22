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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارتى العمرانية وجنوب

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

تابع اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان مدارس هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية. وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بوعى أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وخلال زيارته أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن سلومة من أبنائه الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى امتحان مادة الهندسة، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى.

وأكد على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلک لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

فى سياق متصل وخلال سير أعمال الامتحانات طمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أولياء الامور  وحثهم علي التركيز مع أبنائهم في الايام المتبقية من الامتحانات والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتسبب في تشتت الطلاب.

كما تابع سلومة سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلك من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190764 طالب وطالبة بنسبة حضور 98%
هذاولم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.

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