غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الداخلية في الدوري

أعلن الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقع لمباراة الداخلية، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين، ضمن الجولة الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الداخلية استبعاد كلا من سيف فاروق جعفر ومحمود شبانة ، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، عمر جابر، أحمد فتوح، عبد الله جمعة، ، ناصر منسي، يوسف أسامة نبيه.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.