مسؤولون وكيانات.. عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبحسب وكالة رويترز، قال المجلس الأوروبي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن العقوبات الجديدة تستهدف 5 أشخاص وكيانين آخرين لدورهم في الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات العامة في إيران.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد أعلنت عن هذه العقوبات الجديدة في وقت سابق من اليوم.

وقالت بيربوك، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد إيران خلال اجتماعهم اليوم، الإثنين.

وأضافت أنه سيتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري إلى قوائم العقوبات.

وردا على سؤال صحفي حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إيران، أكدت وزيرة الخارجية الإيرانية أنه: "لن نقبل هذا".