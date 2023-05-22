حاوي الزمالك: طريقة لعب أوسوريو تشبه مانشستر سيتي وتحتاج إلى وقت

قال حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يحتاج للوقت والعناصر من أجل تحفيظ أفكاره داخل الفريق، من أجل العودة لتحقيق النتائج الإيجابية، والعودة من جديد للمسار الصحيح.

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" طريقة لعب أوسوريو مع الزمالك صعبة لأنها تشبه مانشستر سيتي مع فارق الإمكانيات وتحتاج للوقت، والجهد والإمكانيات المختلفة من اللاعبين وعناصر مميزة من أجل تنفيذها.

وأضاف:" طريقة أوسوريو متعبة وصعبة على اللاعبين وجماهير الزمالك وتحتاج لوقت وعناصر أخري وإمكانيات مختلفة من اللاعبين، لذلك الزمالك يحتاج للتعاقدات فى الصيف لا تقل عن 7 لاعبين.

وأتم:" طريقة لعب أوسوريو تحتاج لاعبين لديهم خصائص مختلفة فى وسط الملعب، حتي يتم تنفيذ أفكار المدرب، وصعبة على الجماهير ومتعبة لأنها أمامها وقت كبير، وبالطبع الجميع ينتظر نتائج إيجابية فى أسرع وقت.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف.

ويواجه اليوم نادي الزمالك نظيره نادي الداخلية ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.