نجاح دورة تدريبية على الحرف اليدوية في مركز شباب القصير

نظمت إدارة تمكين الشباب في البحر الأحمر، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية مهنية في صناعة الجلود بمركز شباب القصير، كجزء من خطة العام المالي 2022-2023 لتمكين الشباب تحت شعار "علمني حرفة".

تعكس هذه الدورة التدريبية التزام وزارة الشباب والرياضة بتطوير مهارات الشباب في المجالات الحرفية وتزويدهم بمهارات يدوية تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وإنشاء ورش عمل تعزز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب. تم تنظيم الدورة بالتعاون بين الدكتورة منال جمال، رئيسة إدارة تمكين الشباب المركزية، ومديرية الشباب والرياضة في البحر الأحمر.

تمت المشاركة في الدورة التدريبية بنجاح، حيث استفاد المشاركون من تعلم فنون صناعة الجلود وتقنياتها. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق نجاح مستقبلي في مجال الحرف اليدوية.