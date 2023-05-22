اضمن حقك.. كيفية رفع دعوى صحة توقيع

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية رفع دعوى صحة توقيع وفقاً للقانون، بالاضافة الي الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوي، ورول دعوي، وجود استئناف من عدمه، بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.

كيفية رفع دعوى صحة توقيع



حدد القانون الخطوات التى يجب إتباعها فى حالة إقامة دعاوى صحة التوقيع من المدعين على المدعين عليهم، لإثبات صحة توقيع مزيل على أحد العقود.



ووفقًا لنص المادة 45 من قانون الإثبات على إنه "يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".



كيفية رفع دعوى صحة توقيع 2023



1- كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها إرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومى بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك



2- نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى تقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدنى بالمحكمة المختصة التى يقع فى نطاقها المراد إثبات التوقيع عليه



3- تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها فى خزانة المحكمة، استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها



4- تسليم قسم الجدول صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم الدعوى.



5- تحديد موعد لجلسة نظر الدعوى تقديم صورة لقلم محضرى المحكمة لإعلان المدعى عليه فى حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.



6- فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.

الموقع الالكتروني لوزارة العدل

وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوي القضائية، وهي كالتالي:-

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

خدمات الكترونية تقدم لأعضاء الجهات و الهيئات القضائية

خدمات الإدارات القانونية

خدمات الجهات الطبية

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوي، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوي، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمة، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل علي الموقع الكتروني لها للدخول إلى بوابتها علي الانترنت، عبر الرابط الآتي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول علي الموقع يظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

واختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.