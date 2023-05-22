ثلاثي الأهلي يزين التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تواجد 3 لاعبين من النادي الأهلي، في التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحجز الثلاثي محمد عبد المنعم، حسين الشحات وبيرسي تاو، مكانًا لهم، في التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما ساهموا في انتصار الأهلي على الترجي.

وضم التشكيل المثالي أيضًا، 3 لاعبين من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، و5 لاعبين من الوداد المغربي.

وفاز النادي الأهلي على ضيفه الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي ، يومي 4، 11 يونيو، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.