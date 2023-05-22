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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدين قرار إسرائيل السماح بعودة المستوطنين إلى "حومش"

أرشيفية
أرشيفية

نددت فرنسا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بالعودة إلى موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، جنوب جنين في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي.

ودعت فرنسا في بيان، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، مشيرة إلى أنه يخالف الالتزامات التي أخذتها تل أبيب على عاتقها في اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.

كما انتقدت فرنسا اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى الشريف للمرة الثانية، أمس الأحد.

وأشارت فرنسا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيا في الأماكن المقدسة في القدس، مشددة على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد.

ودعت، مجددا، "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيّما إزاء المدنيين"، مضيفة أن إرساء أفق سياسي يتسم بالمصداقية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بات ملحا، على أساس الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ألا وهو حل الدولتين.

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