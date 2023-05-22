قصة حب جامدة أوي.. شاهد أجرأ اطلالات دينا الشربيني المثيرة للجدل

اثارت النجمة دينا الشربيني جدلا كبيرا علي الفيسبوك وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة

وقالت دينا أعيش قصة حب جامدة أوي وتصدرت دينا تريند السوشيال ميديا وتداول الكثير صور عديدة بأطلالات مختلفة

وقد تتميز اطلالات دينا بالبساطة كما انها تعتمد علي الملابس الكاجول اكثر من الملابس الكلاسيك والسوريهات وهناك العديد من الاطلالات المثيرة الجدل النجمة دينا الشربيني

وكانت آخر اطلالة اثارت الجدل هي ظهورها بفستان علي شكل الفراشة باللون الاخضر يظهر اكتافها وقدميها كما تعتمد دينا الشربيني علي الظهور بالتوب الستومك او الشورت القصير

واليكم الصور