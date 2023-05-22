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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مزحة بوتين.. رئيس الشيشان يكشف سبب إطلاقه لحيته ويتوعد "عبدة الشيطان"

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

شرح رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، سبب إطلاق لحيته بعد تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس العلاقات بين الأعراق في بياتيجورسك، الانتباه إلى حقيقة أن لحية قديروف أصبحت أكبر، فرد عليها رئيس الشيشان: "نعم، لقد تركتها تنمو قليلاً".

وكتب قديروف، علي “تلجرام”، اليوم الإثنين: "في اجتماعنا الشخصي المنفصل، مازح فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مرة أخرى بشأن اللحية، وشرحت لرئيسنا أنني أطلقتها خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".

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وأضاف أن “المقاتلين الشيشان يفعلون الشيء نفسه، لأن مكتب عمليات حفظ السلام بالنسبة لهم ليس واجبًا تجاه الوطن فحسب، بل هو أيضًا جهاد مقدس ضد عبدة الشيطان الذين يتعدون على القيم الدينية والمؤسسات التقليدية لمجتمع سليم".

فلاديمير بوتين بوتين رمضان قديروف رئيس الشيشان

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