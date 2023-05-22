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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة بنها يشيد بجهود الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء

صدى البلد

أشاد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف دول العالم.

وعبر رئيس جامعة بنها خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم ولقائه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته بوجوده في جامعة الأزهر العريقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ على مدار أكثر من ألف عام.

ورحب الدكتور سلامة داود بالدكتور جمال سوسة، مشيدًا بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، وأعلن فضيلته عزم الجامعة التعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية؛ من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات: الزراعة، والصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير مناخ محفز  لتوطين وإنتاج وخلق اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بين جامعتي: الأزهر، وبنها تتضمن: تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا، وتعزيز أوجه التعاون العلمي والتقني والفني بين الجامعتين، والمشاركة في الأنشطة العلمية والأبحاث المشتركة في مختلف المجالات العلمية والبحثية، وتبادل الإنتاج الفكري للمجلات العلمية، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، والمشاركة في إنشاء المعامل المتخصصة، وإتاحة التدريب للطلاب من الجامعتين في المعامل، إضافة إلى التوسع في مجال إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، وتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع شركاء الصناعة، جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة.

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