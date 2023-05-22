مقطع غريب.. رجل يأكل ثعبانا حيا بالهند

قام رجل هندي بقضم رأس ثعبان قبل أن يبصقها أمام المتفرجين الذين أصابتهم الواقعة بالصدمة.

وبحصيب صحيفة “ديلي ستار”، ظهر مقطع فيديو للرجل الجائع، وهو يحمل ثعبانا في يديه، بينما كان جالسًا على عربة آيس كريم في شمال الهند، ثم وضع رأس الزاحف مباشرة في فمه وأطبق فكه على رأس الثعبان ليقطعها، وبصقها على الأرض، بينما كان حشد مذهول يشاهد المنظر.

رجل يأكل ثعبان حيا

ومع ذلك، التقط الرجل الثعبان مرة أخرى واستمر في تناوله ، ومضغ أكبر قدر من جسده.

وبعد ذلك أخرج زجاجة مشروب غازي من جيبه، وسكبها على جسد الثعبان قبل أن يمتص العصارة.

وعندما انتهى الرجل من اكل الثعبان، ابتسم وهو يترك بقايا جثة الثعبان على عربة الآيس كريم.