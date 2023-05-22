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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع غريب.. رجل يأكل ثعبانا حيا بالهند

رجل يأكل ثعبان حيا
رجل يأكل ثعبان حيا

قام رجل هندي بقضم رأس ثعبان قبل أن يبصقها أمام المتفرجين الذين أصابتهم الواقعة بالصدمة. 

وبحصيب صحيفة “ديلي ستار”، ظهر مقطع فيديو للرجل الجائع، وهو يحمل ثعبانا في يديه، بينما كان جالسًا على عربة آيس كريم في شمال الهند، ثم وضع رأس الزاحف مباشرة في فمه وأطبق فكه على رأس الثعبان ليقطعها، وبصقها على الأرض، بينما كان حشد مذهول يشاهد المنظر.

رجل يأكل ثعبان حيا 

ومع ذلك، التقط  الرجل الثعبان مرة أخرى واستمر في تناوله ، ومضغ أكبر قدر من جسده.

وبعد ذلك أخرج زجاجة مشروب غازي من جيبه، وسكبها على جسد الثعبان قبل أن يمتص العصارة.

وعندما انتهى الرجل من اكل الثعبان، ابتسم وهو يترك بقايا جثة الثعبان على عربة الآيس كريم.

 

مقطع فيديو غريب رأس ثعبان رجل ياكل ثعبان

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