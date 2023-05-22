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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: قرار جديد من الأهلي بشأن إعارة حمدي فتحي لـ"الوكرة" القطري

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، قرار النادي الأهلي بقبول إعارة حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك”، “خاص.. الأهلي يبلغ الوكرة القطري بموافقته رسميًا على إعارة حمدي فتحي، وتم الاتفاق على كل تفاصيل العرض والإعلان عقب نهائي إفريقيا”. 

وأضاف أحمد حسن "حمدي فتحي لن يكمل الموسم مع الأهلي على مستوى الدوري لرغبة الوكرة في تواجده مع بداية فترة الاعداد.. الأهلي لا يمانع في رحيله قبل نهاية الدوري حال حسم البطولة مبكرًا".

وأكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن النادي الأهلي لديه وفرة عددية في خط الوسط، والتفريط في حمدي فتحي للاحتراف في قطر، سيكون بمقابل مالي كبير.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لو فرط في حمدي فتحي سيتجه لضم محمد رضا بوبو، وهناك اتفاق مع فيوتشر ".

وأضاف أن "الاتحاد الافريقي تعنت مع منتخب مصر في ازمة موعد لقاء غينيا".

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