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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مركز الأزهر للفتوى يناقش مع شباب الجامعات قضايا الانتماء والحرية وقيمة الحياة

صدى البلد

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات دورة التوعية المجتمعية بالمعسكر الشبابي بالمدينة الشبابية الرياضية بالغردقة، والتي يحاضر فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مادر ثلاثة أيام، بحضور (160) طالبًا من (8) جامعات مصرية، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة مع الشباب لليوم الأول موضوعات: «الانتماء وتعزيز الهوية- قيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة- الحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما»، حاضر فيها الدكتور أحمد بيبرس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد عماد الخولي، والشيخ إسلام ضيف الله، والشيخ أحمد عادل شيحة، أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وبيَّن أعضاء مركز الأزهر للفتوى خلال اليوم الأول للدورة مفهوم الانتماء للوطن وقيمته أنواعه ودور المؤسسات المجتمعية في دعم قيم الانتماء، وتعزيز الهوية الدينية والوطنية، وحرمة التعدي على الغير، والعمل على التصدي للأفكار المغلوطة، والتعايش والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، وما يبذله الأزهر من جهود في خدمة دعم قيم الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن وخصوصا الشباب، ودعم جهود الدولة في حماية النشء والشباب.

كما تناول أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى موضوع «قيمة الحياة» مع الشباب، وتوجيه الشرائع السماوية إلى حفظ النفس، وحب البقاء بوصفه غريزة فطرية، ومعالجة أسباب فقد قيمة الحياة، وعوامل التغلب على هذه المشكلات، مثل تقبل الواقع والتعامل معه، الايجابية والتفاؤل نحو المستقبل، التغيير الذاتي وعدم التعويل على الآخرين، وبيان أثر العبادة في تقويم النفس، والابتعاد عن الضغوط ومواطنها، استثمار أوقات الفراغ في اكتساب وتجربة مهارات جديدة وأنشطة حياتية جديدة.

وأوضح علماء الأزهر لشباب الجامعات مفهوم الحرية الشخصية وضوابطها، والممارسات الخاطئة باسم الحريات، وأشكال الحريات: حرية العبادة والمعتقد، حرية التعبير، حرية المسكن والحركة، وحرية العمل، وقواعد ومصادر الحريات، وواجبات الإنسان تجاه أسرته ومجتمعه، وعدم الإساءة إلى الآخرين، ودوره في العمل والبناء وخدمة الوطن.

من جانبهم، أعرب شباب الجامعات المصرية عن تقديرهم لعلماء الأزهر على ما يقدمونه من جهد وعلم وإفادة لشباب الجامعات في ظل الكثير من الأفكار المغلوطة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والإجابة على التساؤلات التي تشغل أذهانهم، وتقديم النصح والدعم لهم، والتعرف على جهود الأزهر في خدمة الوعي والقضايا المجتمعية.

ويحضر الدورة التدريبية بالمدينة الشبابية الرياضية بالغردقة (160) طالبًا من (7) جامعات مصرية هي: (الأزهر- أسيوط- الأهرام الكندية- بنها- بورسعيد- الفيوم- بني سويف- بني سويف الأهلية).

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018م، بهدف استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر السلبية، من خلال الندوات الجماهيري واللقاءات الحوارية والدورات والبرامج التدريبية.

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