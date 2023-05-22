حكم المأذون الإلكتروني .. ما الفرق بين إنشاء العقد وتوثيقه؟

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك فرق بين إنشاء عقد الزواج وبين توثيق عقد الزواج، مبينا كذلك حكم الشرع في المأذون الإلكتروني.

وتابع علي جمعة، في فتوى عن حكم الشرع في المأذون الإلكتروني: قد يأتي البعض ويقولون لي نريد أن نتشرف ونتبرك بحضرتك أن تعقد لنا عقد الزواج، فأقوم بإنشاء عقد الزواج وإتمامه لهم، والمأذون لم يأت بعد، فهذا هو إنشاء عقد الزواج.

كما تابع: وبعد وصول المأذون، يقوم هو بتوثيق عقد الزواج بالإجراءات القانونية وتوقيع الزوجين والشهود والولي وتوافر أركان الزواج كاملة، فهذا هو الفرق بين إنشاء وتوثيق عقد الزواج.

وأشار إلى أنه طالما توفرت أركان الزواج كما ذكرنا، وإن كان الأمر كذلك فالتوثيق لا بأس به من المأذون الإلكتروني.



وأوضح، أن مسألة توثيق الزواج إلكترونيا طالما كان الأمر مستوفيا للضوابط الشرعية والأركان.