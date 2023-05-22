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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الفنان احمد فتحي بعدما حل ضيفا في أحد البرامج التليفزيونية . 

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حل الفنان الكوميدي أحمد فتحي ضيفا على برنامج “ واحد من الناس ” ، حيث كشف العديد من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية .

قال الفنان أحمد فتحي عن تفاصيل زواجه : كنت مع صديقي وكان بيتجوز ورشح لى أخت مراته، وأشار عليا أن أرتبط بها واتقابلت معاها والحمد لله كان لنا نصيب أننا نرتبط، وشقتي كانت 50 مترا وحماتي كانت مش راضية عن وضع بنتها الصعب، وزوجتي قنوعة وراضية وقعدت 11 سنة معايا في شقة بإمبابة، وربنا كرمنا معا وهي الحب الأول في حياتي.
وتابع أحمد فتحي :"  أي فلوس بديها لمراتي وهي من تدير البيت أنا متشكر جدا  لها واستحملت معايا كتير". 

وقال أحمد فتحي : اشتغلت وأنا في سياحة وفنادق على عربية كبده لمدة أسبوع، وبعدها اشتغلت في بيع الكتب، وبعدها اشتغلت في فندق شهير، ولأول مرة اتحدث أنني اشتغلت مندوب مبيعات في شركة شوكولاته ".

وتابع: «كنت ببيع تليفونات وتركت التمثيل لمدة سنة ورجعت من تجربة مريرة في السفر وكان عليا ديون، عدت مرة أخرى للتمثيل وسددت ديوني، وهناك لحظات صعبة في حياتي ومن كتر القهر وكأني في سجن وفي يوم أخدت قرار وقلت لمراتي أنا ظروفي صعبة وإنتي لكي مطلق الحرية أن تنفصلي لأن ظروفي صعبة وأنا مصر على الاستكمال في التمثيل ولكنها قالت انا معاك".

وأضاف أحمد فتحى:  “الحمد لله كرمنى ربنا كثيرًا ورجعت للتمثيل واشتعلت في دور صغير يتبعه دور ثم جاءت مرحلة السينما وربنا اكرمني وأول محطة بنات العم وكانت بداية شهرتي”.

ويقول أحمد فتحي : تعرضت للظلم والقهر، وهناك ناس كانت تقول الواد ده حمار مش بيعرف يمثل .

واستكمل أحمد فتحي : أتمني أن اقدم دور لذوى الاحتياجات الخاصة نفسى أعبر عنهم وأقدم شخصيتهم في فيلم يبرز حجم ما يتعرضون له من قهر وتنمر".

 

مريم كمال احمد فتحي الفنان احمد فتحى

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