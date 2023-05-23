انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة اليوم بمادة العلوم

ينتهي اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 ، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة ، حيث يعد اليوم هو آخر يوم في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 امتحان مادة العلوم.

ويستمر زمن امتحان العلوم في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

وتحرص لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش أو التسريب وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات .

وتتابع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير العملية التعليمية بالإدارات التعليمية الـ33 لحظة بلحظة.



وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة من يوم 17 مايو 2023، وامتحان الطلاب في الأيام الماضية امتحانات مواد: اللغة العربية والخط والإملاء، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية، الهندسة، التربية الفنية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة (200844) طالبا وطالبة داخل (768) لجنة، بالإضافة لعدد (7) حالة يؤدون الامتحان بمستشفى (57357).



كما يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة (50) مكفوفين، (74) طالب من الصم، ويبلغ اجمالي طلبة الإعدادية المهنية (531)، كما يبلغ إجمالي عدد طلبة الإعدادية الرياضية (114) طالبا.

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، على عدم التهاون في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني طوال فترة الامتحانات، مؤكدةً على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التي يتم رصدها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.