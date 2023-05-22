عضو مجلس الشيوخ: مشكلة الأحزاب في التمويل والدعم

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن الأحزاب في مصر ضعيفة باستثناء بعض الأحزاب، وهذا أمر طبيعي فى السياسة وفى العالم كله، ولكن المشكلة الأساسية هى التمويل والدعم المالى الذى لابد أن يكون من الدولة ومعلن وعلية رقابة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني" الأحزاب السياسية".

وأكد مطر، على ضرورة إعطاء الأحزاب فرصة دورة أو دورتين قبل الدمج لأن التعددية الحزبية مطلوبة ومهمة، وفرنسا بها أكثر من 400 حزب والمواطن ليس مطلوب منه حفظ أسماء الأحزاب كلها.