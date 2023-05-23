بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

نجح طبيب في إزالة زجاجة زيت شعر سلمية من معدة رجل يبلغ من العمر 55 عاما ويقيم في منطقة تشاتاربور بولاية ماديا براديش في الهند.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” منذ ساعات قليلة، أجري الطبيب الهندي، الدكتور مانوج شودري عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة المريض.

وأشار التقرير إلى أن الطبيب لاحظ وجود زجاجة الشعر السليمة داخل بطن العجوز بعد ابتلاعها بالكامل في الأشعة السينية علما بإنه تم وضع العجوز تحت الملاحظة بعد الجراحة.

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في سبتمبر الماضي، اضطر الأطباء في مستشفى كلية بوردوان الطبية في نيودلهي إلى إزالة زجاجة من مزيل العرق مقاس 7 بوصات ونصف من معدة شاب يبلغ من العمر 27 عاما.

ودخل الشاب قسم الطوارئ بالمستشفى الهندي شاكيا من آلام في البطن ليخضع لعملية جراحية استمرت ساعتين.

زجاجة زيت الشعر