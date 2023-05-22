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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة التحديات

قومي المرأة بالمنيا ينظم أمسيات ثقافية وفنية ودورة للمشاركين بحملة بلدي أمانة..صور

حملة بلدي امانه بالمنيا
حملة بلدي امانه بالمنيا

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية استهدفت 50 رائدة ومتطوع وميسرة من المشتركين في المرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب الممتدة تحت عنوان "بلدى أمانة" بحضور 9 واعظات و7 ائمة وأعضاء وإداريو الفرع للتعرف علي نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا أن التدريب يسبق انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب والتى سيتم تنفيذها بعدد من قري المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة  بهدف رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الازمات العالمية.

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وأشارت أن المجلس القومي للمرأة بالمحافظة نظم تدريبا للشمول المالي ضمن مبادرة " كيان" بالمعهد الأزهري بمركز أبوقرقاص بحضور  300 سيدة ومشاركة رائدات المجلس وميسرات مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي وحضور اشجان خلف مشرفة محافظة المنيا للمشروع واسلام فرغلي محامي مكتب الشكاوى وإيمان شوقي عن مكتب الشكاوي بالقاهرة.

وأضافت أنه تم تنظيم  4 جلسات " دوار" في قرية نواي بمركز ملوي لتوعية المرأة والأسرة بمختلف القضايا لدعم الأسرة ومساندتها بحضور علي حسن رئيس القرية وفضيلة الشيخ احمد جميل والقس وجيه إبراهيم واحمد محمود وسميه بهاء عضوا المجلس.

وأشارت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس ان المجلس نظم  الامسيه الثالثة ضمن فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية» بأبوقرقاص  البلد واستهدفت 1000 سيدة ورجل وطفل تضمنت الأمسية عروض فنية وثقافية تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تضمنت أغاني وطنية والقاء اشعار وورش رسم وتلوين لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .

 

ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ندوات أمسيات قومي المراة بالمنيا
ئيس المجلس القومي للمرأة الأزمات العالمية الأسرة المصرية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة القومى للمرأة المبادرة الرئاسية انطلاق المرحلة الثانية أمسيات ثقافية تنمية الأسرة المصرية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة تنمية الأسرة المصرية

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