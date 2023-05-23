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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 14 طفلا وإصابة خمسة في حريق متعمد لمدرسة بدولة غيانا

صدى البلد

قالت الشرطة وخدمات الإطفاء في دولة غيانا، اليوم الإثنين ، إن حريقًا وقع ليلاً في مهجع مدرسي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 طفلاً ربما يكون حريقًا متعمدًا.

وقالت خدمة الإطفاء في وقت سابق اليوم إن مبنى المدرسة الواقع في وسط البلاد 'اشتعلت فيه النيران بالكامل' عند وصول رجال الإطفاء قرابة منتصف الليل.

ولقي 14 طفلا مصرعهم في مكان الحادث وخمسة آخرون في المستشفى. تم نقل ستة أطفال مصابين جوا إلى العاصمة جورج تاون ، بينما تم نقل 17 آخرين على الأقل إلى المستشفى المحلي.

وقال مفوض الشرطة كليفتون هيكن خلال مؤتمر صحفي 'تشير التحقيقات الأولية إلى أنه تم ضبطه بشكل خبيث وأن تحقيقاتنا مستمرة'.

وقال إن تحليل الحمض النووي ضروري لتحديد هوية 13 ضحية ، وسيتم إجراؤه 'على وجه السرعة'.

وذكرت الشرطة في بيانها السابق إن أحد الطلاب أيقظ على الصراخ وشهد النار في حمام السكن.

وقال مارك راموتار مدير إدارة اتصالات الشرطة في وقت سابق يوم الاثنين إن معظم الأطفال الذين لقوا حتفهم وعددهم 19 من السكان الأصليين. 

وأضاف: 'السكن الجامعي عادة ما يأوي طلاباً من مجتمعات السكان الأصليين'.

وأصغر الضحايا صبي يبلغ من العمر خمس سنوات ، وهو نجل القائم بأعمال المهجع.

وجميع الضحايا الآخرين كانوا من الفتيات ، ووفقًا لقائمة من وزارة التعليم تضمنت عدة أشقاء ومجموعة واحدة على الأقل من التوائم.

وقال الرئيس عرفان علي ، الذي التقى ببعض أهالي القتلى بعد زيارة مستشفى المهدية ، في بيان إن البلاد ستقيم حدادا لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف البيان أن عائلات الضحايا يتلقون المشورة وأنواع الدعم الأخرى.

وقال 'لا توجد كلمات يمكن أن تصف حجم الألم الذي يمر به إخوتنا وأخواتنا'. 'هذا ألم يجب أن نحمله كأمة وكأسرة'.

كما قام رئيس الوزراء مارك فيليبس ووزيرة التعليم بريا مانيكشاند بزيارة الموقع.

وأظهرت الصور التي نشرتها الحكومة مانيكشاند وهو يواسي امرأة ويسير في مبنى من طابق واحد تسببت فيه النيران.

 

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