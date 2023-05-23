أول دعوى قضائية تختصم HSBC وتتهمه بسرقة موظفي بنك وادي السيليكون

رفعت شركة First Citizens BancShares Inc فيرست سيتزينسز بانكشيرز ، التي استحوذت على بنك وادي السيليكون بعد انهياره ، دعوى قضائية ضد الشركة القابضة لـ بنك اتش اس بي سي، متهمة إياها بسرقة أكثر من 40 من موظفي البنك من أجل إطلاق شركة امريكية للأعمال المصرفية الاستثمارية.

وتقول الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية إن بنك HSBC انتهك القانون الفيدرالي من خلال توظيف العمال حتى يتمكن من الوصول إلى الأسرار التجارية لبنك وادي السيليكون (SVB) بما في ذلك معلومات حول العملاء في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

قالت الشركة في الدعوى القضائية إنها تسعى للحصول على أكثر من مليار دولار كتعويضات.

وامتنع المتحدث باسم HSBC ماثيو وارد عن التعليق.

واستحوذت شركة التأمين على الودائع الفيدرالية الأمريكية على SVB في 10 مارس بعد أن سارع المودعون لسحب أموالهم في عملية سحب مصرفية أدت أيضًا إلى انهيار Signature Bank وقضت على أكثر من نصف القيمة السوقية للعديد من المقرضين الإقليميين الآخرين في الولايات المتحدة.

اشترى المواطنون الأولون في وقت لاحق من شهر مارس أصول ودائع SVB لما يصل إلى 500 مليون دولار من المخزون - وهو جزء بسيط مما كان البنك يستحقه قبل أن يفشل.

استحوذ HSBC بشكل منفصل على ذراع SVB في المملكة المتحدة.

وتدعي الشركة في الدعوى القضائية التي رفعت يوم الاثنين أن ديفيد سابو ، الذي قاد قطاع الخدمات المصرفية في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية في SVB وانتقل إلى HSBC في مارس بعد وقت قصير من انهيار البنك ، قام بتنسيق المخطط المزعوم لسرقة أعمال SVB.