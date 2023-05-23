المرشد الإيراني ينصب شمخاني مستشارا سياسيا له

أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الاثنين، قرارا "بتنصيب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا له".



وقال خامنئي، في مرسوم له، إنه تم "تعين شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا للمرشد، داعيا الله تعالى التوفيق له"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وعين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني، علي أكبر أحمديان، أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا للأدميرال علي شمخاني.



وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980، وكان يعدّ من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مسؤولا عن مقر "نوح" العسكري.