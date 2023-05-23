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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تيليجراف: دومينيك راب يتنحى عن عضوية البرلمان في الانتخابات المقبلة ببريطانيا

دومينيك راب
دومينيك راب

ذكرت صحيفة 'تلغراف' الإثنين ، أن دومينيك راب سيتنحى عن عضوية البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا ، بعد أسابيع من استقالته من الحكومة عقب تقرير مستقل توصل إلى أنه قام بتخويف المسؤولين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن رسائل إلى رئيس جمعية المحافظين المحلية التي ينتمي إليها راب أن راب سيتنحى عن منصبه بسبب مخاوف بشأن الضغط الذي فرضته الوظيفة على أسرته.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب راب للتعليق خارج ساعات العمل العادية في لندن.

كتب راب في رسالته إلى بيتر زانتو ، رئيس جمعية إيشر والتون المحافظة ، وفقًا للتقرير: 'لقد أصبحت قلقًا بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية بشأن الضغط الذي فرضته الوظيفة على عائلتي الصغيرة'.

واضاف 'سأستمر في تحمل جميع مسؤولياتي تجاه ناخبي ، وتقديم كل دعم في الحملة ، حتى نفوز هنا العام المقبل - وأنا واثق من أنه يمكننا القيام به تحت قيادة رئيس الوزراء هذا.'

واستقال راب من منصبه كنائب لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد أن وجد تقرير مستقل أنه تصرف بطريقة 'مخيفة' و 'عدوانية باستمرار' مع زملائه ، متجاوزة ما هو ضروري أو مناسب في تقديم ملاحظات نقدية.

وأصدر بعد ذلك خطاب استقالته بحجة نتائج التقرير ، واعتذر عن التسبب في أي ضغوط أو إهانة غير مقصودة. وأضاف ، مع ذلك ، أن التقرير 'وضع سابقة خطيرة' لحكومة فعالة ذات عتبة منخفضة لما يشكل التنمر.

 

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