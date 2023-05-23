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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوى قضائية بفلوريدا لإلغاء قانون يحظر على الصينيين امتلاك منازل وأراض بالولاية

حاكم فلوريدا
حاكم فلوريدا

رفع مجموعة من المواطنين الصينيين الذين يعيشون في فلوريدا دعوى قضائية ضد الولاية الاثنين لإلغاء قانون جديد يحظر على مواطني الصين وعدة دول أخرى امتلاك منازل وأراضي في الولاية.

قال المدعون الأربعة الذين يمثلهم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في الدعوى المرفوعة في محكمة تالاهاسي الفيدرالية بولاية فلوريدا ، إن قانون الولاية ، الذي يسري مفعوله في 1 يوليو ، غير دستوري وينتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز في السكن.

ولم يرد مكتب المدعي العام في فلوريدا على الفور على طلب للتعليق.

يحظر القانون الأفراد 'المقيمين' في الصين وليسوا مواطنين أمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء من امتلاك مبانٍ أو أراضٍ في فلوريدا.

يحظر قانون فلوريدا أيضًا على معظم مواطني كوبا وفنزويلا وسوريا وإيران وروسيا وكوريا الشمالية امتلاك عقارات في نطاق 10 أميال من أي منشأة عسكرية أو 'منشأة بنية تحتية حيوية' مثل محطة توليد الكهرباء أو المطار أو المصفاة.

يتضمن القانون استثناءً ضيقًا يسمح لحاملي التأشيرات غير السياحية من هذه البلدان بامتلاك عقار واحد لا يقع في نطاق خمسة أميال من البنية التحتية الحيوية ولا يزيد عن فدانين.

وقع الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس ، الذي من المتوقع أن يعلن قريباً عن ترشحه للرئاسة الأمريكية ، القانون في وقت سابق في مايو ، قائلاً إنه سيساعد في حماية الأمريكيين من تأثير الحزب الشيوعي الصيني.

يتعرض الأشخاص الذين يمتلكون أو يكتسبون ممتلكات بشكل ينتهك القانون لتهم جنائية وغرامات وسجن.

قال اتحاد الحريات المدنية في الدعوى القضائية التي أقيمت يوم الاثنين إن القانون ينتهك أحكام دستور الولايات المتحدة التي تضمن المساواة في الحماية والإجراءات القانونية الواجبة. وقالت المجموعة إن قانون الولاية ينتهك أيضًا قانون الإسكان العادل الفيدرالي ، الذي يحظر التمييز في الإسكان على أساس العرق والأصل القومي.

تقارن الدعوى قانون فلوريدا بسلسلة من 'قوانين الأراضي الغريبة' التي تبنتها الولايات الأمريكية في أوائل القرن العشرين تمنع المهاجرين الصينيين واليابانيين من امتلاك الأراضي. ألغت المحاكم معظم هذه القوانين في الخمسينيات من القرن الماضي ، على الرغم من بقاء قانون في فلوريدا على الدفاتر حتى عام 2018 ، عندما أقر الناخبون إجراء اقتراع لإلغائه.

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