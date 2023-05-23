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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسيلفي جديد.. ريم مصطفى تبهر جمهورها على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم مصطفى صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من منزلها بصورة سيلفي أمام المراة، وبملابس البيت ولاقت أعجاب الجمهور.

ويُعرض حاليا للنجمة ريم مصطفى مسلسل "طير بنا يا قلبي" بطولة كلاً من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

مسلسل طير بينا ياقلبي

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" وأداروها بأنفسهم، بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى لايت كوميدى.

 

التواصل الاجتماعي انستجرام ريم مصطفي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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