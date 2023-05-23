رائدا الفضاء السعوديان يصلان إلى محطة الفضاء الدولية.. شاهد

بعد التحام كبسولتهم بمحطة الفضاء الدولية، دخل رواد الفضاء الأربعة، ومن بينهم سعودية وسعودي، إلى محطة الفضاء الدولية.

ولاقى الوافدون الجدد ترحيبا من أعضاء المحطة الآخرين، كما أدلوا بتصريحات مؤثرة.

والتحمت كبسولة تابعة لشركة “سبايس إكس”، أمس الاثنين، في محطة الفضاء الدولية، حاملة أربعة ركاب بينهم سعوديان، في إطار مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبايس" الأمريكية.

وبعد الالتحام بساعتين، فُتحت الكبسولة ودخل الركاب الأربعة محطة الفضاء الدولية، حيث التحقوا برواد الفضاء السبعة الموجودين هناك (ثلاثة روس وثلاثة أميركيين وإماراتي).

وباتت العالمة السعودية ريانة برناوي، ومواطنها علي القرني، وهو طيار حربي في الأساس، أول مواطنين سعوديين يشاركان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.



جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

