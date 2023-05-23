شركة مصرية تنتج أزياء مستوحاة من الحضارة الفرعونية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الملكة نفرتيتي بفستان قادم من المستقبل خليط بين القديم والجديد اعتمدته شركة مصرية لتصميم أزياء تاريخيه بإستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن المصممون ابتكروا أزياء ومجوهرات تحاكي الموضة المعاصرة ولكنها مستَوحاة من الملابس الخاصة بالملكات في عصر الفراعنة.

وأكد التقرير أن طريقة التصميم تعتمد على فكرة مجموعة الازياء المطلوبة بألوانها ورموزها وارتباطها بشخصيات فرعونية و يتم شرح الفكرة للذكاء الاصطناعي لترجمها بتصاميم دقيقه بكافة التفاصيل.

وتابع التقرير أن القائمون على الفكرة حصلوا على مجموعة تصاميم متنوعه دون الحاجة إلى توظيف المزيد من الأيدي العاملة كما انهم اقاموا عرض ازياء افتراضي لاقى نجاحا واقبالا.