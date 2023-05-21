خطورة استخدام العدسات اللاصقة...تفاصيل

توصل مختبر طبي معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وجود مواد مسرطنة في 18 علامة تجارية شهيرة من العدسات اللاصقة.

وعرضت فضائية "العربية"، الأخبارية، تقريرا يُحذر من خطورة استخدام العدسات اللاصقة ومن المشكلات الصحية الناتجة عن إستخدام العدسات اللاصقة.

وأكد التقرير، أن مضمون الدراسة التي أجراها المختبر توصل إلى أن العديد من العدسات اللاصقة تصنع من مواد كيماوية أبدية تدخل وتستقر في العين، ولا تتحلل بسهولة أبدًا، بل وكميات أعلى بـ 50 ألف مرة من المستويات التي تعتبر آمنة، والتي قد تسبب مع مرور الزمن مشكلات صحية، بما في ذلك السرطان وأمراض الكبد والكلي واضطرابات المناعة الذاتية ومشاكل الخصوبة.