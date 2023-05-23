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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه وأنت مغمض.. موبايل فلاجشيب رائع بسعر يقل عن آيفون

اشتريه وأنت مغمض..موبايل
اشتريه وأنت مغمض..موبايل فلاجشيب رائع بسعر يقل عن آيفون

تعتبر سلسلة هواتف آيفون iPhone 14 الجديدة من آبل من أهم الهواتف التي يتمنى الكثير من المستخدمين الحصول عليها، بالرغم من أسعارها الباهظة نوعا ما، بداية من الطراز الأصغر وانتهاءً بالطراز الأكبر iPhone 14 Pro Max .

ومع ذلك، فإن هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التي يمكن أن تكون بديل إذا كنت تفضل استخدام نظام التشغيل أندرويد.


هاتف Xiaomi 12 Pro

 

جاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED، قياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهي مزودة بطبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويقدم هاتف Xiaomi 12 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide وكاميرا مقربة 2x، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

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يعمل هاتف Xiaomi 12 Pro بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على بطارية كبيرة بسعة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، تشحن عبر منفذ USB-C كما يتوفر شحن لاسلكي بقوة 50 وات.

يبلغ سعر Xiaomi 12 Pro حوالي 24500 جنيه مصري.

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