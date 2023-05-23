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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جولة ميدانية لرئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر.. شاهد

صدى البلد

قام الأستاذ الدكتور /أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجولة ميدانية بمحافظة الأقصر وزيارة مجمع الأقصر الدولي، ومستشفى الكرنك، ومستشفى ايزيس، ومستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان

رافق رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالجولة كل من: الدكتور حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الأستاذ الدكتور/ السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور/ ممدوح وشاحي، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور/ احمد عمر، مدير فرع الأقصر لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور/ أحمد البرعي، مدير فرع الأقصر لهيئة الرعاية الصحية.

استهل الأستاذ الدكتور /أحمد طه جولته بزيارة مجمع الأقصر الطبي الدولي (تحت التطوير)، ثم مستشفى الكرنك والجاري تجهيزها للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ثم مستشفى ايزيس التخصصي لأمراض النساء والحاصلة على اعتماد الهيئة، واختتم جولته بزيارة مستشفى شفا الاورمان الحاصلة على اعتماد الهيئة وشهادة التميز البيئي كمستشفى خضراء.

أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمستوي الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والالتزام بتطبيق معايير الجودة بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة، حيث قام بجولة تفقدية بأقسام المستشفيات ومقابلة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والذين أكدوا على التغيير الملحوظ في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم بعد تطبيق المنظومة بالمحافظة، واستمع إلى آراء مقدمي الخدمة الصحية حول أهم مميزات تطبيق معايير الجودة على مستوى المؤسسة ونظم العمل.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مستشفيات الأقصر المعتمدة من الهيئة GAHAR في مجال السياحة العلاجية بما توفره من إمكانيات تجعلها قبلة للمرضى الدوليين من مختلف دول العالم خاصة مع ما تتمتع به محافظة الأقصر من شهرة سياحية عالمية ووجهة للسياح على مدار العام.

وكانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد أطلقت في أكتوبر الماضي الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية  GAHAR- Temos  ، تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة ومنظمة "تيموس" الدولية  الذي يستهدف نشر الوعي بأهمية السياحة الطبية وتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة TEMOS  في مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة.

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