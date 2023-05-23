عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار العملات القديمة التي ارتفعت اسعارها في الفترة الأخيرة . 

شاهد الفيديو 

 

يتمتع هواة جمع العملات القديمة بشغف كبير لجمعها والاحتفاظ بها ومشاهدتها بين الحين والآخر، حيث يدفعهم هذا الشغف في بعض الأحيان إلى إنفاق آلاف الجنيهات بل الملايين في سبيل الحصول على العملات القديمة.

وتتوفر العملات القديمة في الأسواق حيث يمكن للمتحمسين شرائها، سواء في أسواق بيع الأنتيكات أو عبر الإنترنت.

وقد لفتت أسعار العملات القديمة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي انتباه الكثيرين، والذين بدأوا بدورهم رحلة البحث عن العملات المصرية القديمة وخاصة النادرة منها.

ويتراوح سعر العملات القديمة بين عشرات الجنيهات وصولاً إلى ملايين الجنيهات، وذلك حسب ندرتها وطلبها.

ومن بين العملات النادرة التي يرتفع سعرها، الشلن وريال السلطان فؤاد، ويتم طباعتها بشكل مميز وغير متوفر بكميات كبيرة، ولذلك يصل سعرها إلى مبالغ باهظة.

ووفقا لما تم تداوله عبر مواقع التسويق، تم عرض 3 عملات عبارة عن خمسة جنيهات مصرية إصدار 16 نوفمبر سنة 1957، وخمسون قرشاً مصرياً إصدار 30 مارس سنة 1976، وجنيه مصري واحد إصدار 16 مايو سنة 1968، وذلك بسعر 400 ألف جنيه.

هذا بالإضافة إلى عملة شلن الدولة المصرية وليس جمهورية مصر، والذي يصل سعره 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر ريال السلطان فؤاد لمليون جنيه، نظرا لكونه عملة نادرة.

يحرص الكثيرون على شراء العملات القديمة المميزة والنادرة حتى لو كانت بمبالغ مرتفعة، كما أن بعضهم يعشق التنقيب عنها في الأسواق والمزادات وحتى في الأماكن العامة.

تختلف العملات القديمة الأكثر شيوعًا في الأسواق باختلاف البلدان والمناطق، ففي مصر، على سبيل المثال، تتميز العملات القديمة الشائعة بأسعارها المعقولة وسهولة توفرها، مثل الجنيه المصري القديم والقرش المصري والعشرين قرشًا والجنيه الإنجليزي قبل تحرير مصر في عام 1952.

ومن بين العملات الأخرى التي تتداول بشكل شائع في الأسواق، يمكن ذكر العملات العثمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية.

وتختلف قيمة وأسعار العملات القديمة يوميًا بحسب التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدث في الدول المصدرة لهذه العملات.

مريم كمال أسعار العملات القديمة العملات القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

امتحانات الشهادة الإعدادية | تأجيل الدراسات الاجتماعية بعد التسريب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ترشيحاتنا

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

المستثمرات العرب: السياحة قادرة على قيادة التنمية الحقيقية في حال جلب الاستثمارات

الحوار الوطني.. حزب الحرية: مصر تتميز بأرض خصبة للاستثمار

التخلي عن كييف.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بأنباء مروعة عن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ