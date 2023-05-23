هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أسعار العملات القديمة التي ارتفعت اسعارها في الفترة الأخيرة .

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يتمتع هواة جمع العملات القديمة بشغف كبير لجمعها والاحتفاظ بها ومشاهدتها بين الحين والآخر، حيث يدفعهم هذا الشغف في بعض الأحيان إلى إنفاق آلاف الجنيهات بل الملايين في سبيل الحصول على العملات القديمة.

وتتوفر العملات القديمة في الأسواق حيث يمكن للمتحمسين شرائها، سواء في أسواق بيع الأنتيكات أو عبر الإنترنت.

وقد لفتت أسعار العملات القديمة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي انتباه الكثيرين، والذين بدأوا بدورهم رحلة البحث عن العملات المصرية القديمة وخاصة النادرة منها.

ويتراوح سعر العملات القديمة بين عشرات الجنيهات وصولاً إلى ملايين الجنيهات، وذلك حسب ندرتها وطلبها.

ومن بين العملات النادرة التي يرتفع سعرها، الشلن وريال السلطان فؤاد، ويتم طباعتها بشكل مميز وغير متوفر بكميات كبيرة، ولذلك يصل سعرها إلى مبالغ باهظة.

ووفقا لما تم تداوله عبر مواقع التسويق، تم عرض 3 عملات عبارة عن خمسة جنيهات مصرية إصدار 16 نوفمبر سنة 1957، وخمسون قرشاً مصرياً إصدار 30 مارس سنة 1976، وجنيه مصري واحد إصدار 16 مايو سنة 1968، وذلك بسعر 400 ألف جنيه.

هذا بالإضافة إلى عملة شلن الدولة المصرية وليس جمهورية مصر، والذي يصل سعره 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر ريال السلطان فؤاد لمليون جنيه، نظرا لكونه عملة نادرة.

يحرص الكثيرون على شراء العملات القديمة المميزة والنادرة حتى لو كانت بمبالغ مرتفعة، كما أن بعضهم يعشق التنقيب عنها في الأسواق والمزادات وحتى في الأماكن العامة.

تختلف العملات القديمة الأكثر شيوعًا في الأسواق باختلاف البلدان والمناطق، ففي مصر، على سبيل المثال، تتميز العملات القديمة الشائعة بأسعارها المعقولة وسهولة توفرها، مثل الجنيه المصري القديم والقرش المصري والعشرين قرشًا والجنيه الإنجليزي قبل تحرير مصر في عام 1952.

ومن بين العملات الأخرى التي تتداول بشكل شائع في الأسواق، يمكن ذكر العملات العثمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية.

وتختلف قيمة وأسعار العملات القديمة يوميًا بحسب التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدث في الدول المصدرة لهذه العملات.