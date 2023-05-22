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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شهادات ذات عائد ٢٥٪

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الإشاعات المنتشرة حول الانباء التي انتشرت عن شهادات ذات فائدة 25% مرة آخرى بعد صدورها يناير الماضي . 

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تداول الكثير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، أنباء حول قيام البنوك العاملة في السوق المصري بـ”إعادة طرح شهادة 25% غدا” وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وقرر البنك المركزى المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك، يوم الخميس 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

 

بالبحث عن حقيقة الأنباء المتداولة، تبين أن ما ينشر حول إعادة طرح شهادة استثمار 25% غدا هو أمر غير صحيح، خاصة وأنه لم يتم إعلان ذلك من قبل البنوك العاملة بالسوق المصري أو أي مسئول مصرفي.

ووفقا لتصريحات خبراء الاقتصاد والمصرفيين، فإن إعادة طرح شهادات استثمار بفائدة 25% يكلف البنوك أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن الهدف من طرح مثل هذه الشهادات يكمن في سحب معدلات السيولة، وتخفيض معدلات التضخم، وهذا غير مطلوب في الفترة الحالية.

يذكر أن بنكي مصر والأهلي، سبق وأصدرا في يناير الماضي، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.

وشهدت شهادة الـ 25% إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لشرائها، قبل أن يعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها.

وبلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 304 مليارات جنيه، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر.

 

 

مريم كمال شهادات فائدة

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